ECPP X Vitória abre as semifinais do Bainão

O ECPP Vitória da Conquista está colocando a disposição do torcedor no próximo domingo, 16, um lote de camisas oficiais para os torcedores. Quem quiser adquirir poderá fazer no Estádio Lomanto Júnior.

Serão comercializadas em preços promocionais camisas de todos os tamanhos e nas duas cores (verde com listra branca e branca com listra verde).

O torcedor que preferir ainda poderá pagar com cartão de crédito.