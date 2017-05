Electrolux ensina dicas para deixar a cozinha mais elegante

A Eletrolux selecionou inspirações e produtos para você criar uma decoração com produtos inox, adicionando charme e estilo ao ambiente

Dia 30 de maio é o Dia do Decorador, data para homenagear o profissional que usa a criatividade e o bom gosto para criar os mais diversos tipos de espaços, harmonizando tendências com personalidade e funcionalidade. A Electrolux entende que os consumidores têm uma visão clara sobre sua casa e ideias especificas em relação ao que desejam. Por isso, selecionou algumas dicas para compor um dos principais lugares da residência: a cozinha.

Antes escondido no armário, hoje, os eletrodomésticos possuem design diferenciado e deixam o local mais atraente. O aço inox, além de charmoso, é mais resistente à oxidação, um problema que diminuiu a vida útil dos utensílios, pois corrói suas superfícies. Essa é uma das suas principais vantagens, já que a durabilidade é muito superior. O aço inox também é de fácil limpeza, basta utilizar sabão ou detergente neutro e água morna com esponja macia.

Quem nunca sonhou com uma cozinha prática e que combinasse com o seu estilo? Com uma harmonização que envolve modernidade e eficiência, os utensílios em inox podem ajudar a transformá-la em um local agradável e luxuoso.

A Expressionist Collection, da Electrolux, deixa a decoração mais elegante e tecnológica, além de facilitar as tarefas com o melhor, em termos de qualidade e design. Composta por cinco produtos – cafeteira, jarra elétrica, mixer, liquidificador e tostador, a linha possui alta performance para a preparação dos mais variados pratos.

Com todos esses benefícios, esta é a escolha certa para aliar praticidade, higiene, durabilidade e beleza. Dá até vontade de receber os amigos em casa, não é mesmo?

Cafeteira Expressionist CMP60: café mais puro com até 24 horas de antecedência

Excelente para quem aprecia café gourmet. A cafeteira Expressionist conta com painel em LCD HighContrast™ e função programável, que permite programar o café com até 24 horas de antecedência. Para os paladares mais refinados, possui a tecnologia de preparação ProBrew™ e o sistema AromaStrength™, que extrai o melhor do café e regula a intensidade da bebida de acordo com o gosto de cada um. Além disso, possui filtro de água de carvão ativo PureAdvantage™, proporcionando um café de aroma envolvente, mais saboroso e puro.

Jarra Elétrica Expressionist EKP50: uma xícara de bebida em 60 segundos

A jarra elétrica Expressionist EKP50 é a mais tecnológica do mercado. O produto prepara uma xícara de bebida em menos de 60 segundos devido à função OneCup Turbo™. Com painel LCD programável HighConstrast™, o consumidor pode checar em tempo real a temperatura da água ou simplesmente defini-la previamente no display. Fácil de usar, a tem capacidade para 1,7 litros e oito opções de temperatura pré-definidas, além de quatro programas especiais de preparo: café, mate e chás preto, branco e verde.

Liquidificador BLP50: luxo e design na cozinha

O liquidificador BLP50 é o único do mercado com tecnologia TruFlow™, que reduz a formação de bolhas de ar, garantindo resultados impecáveis de textura. Possui lâminas de titânio (mais resistentes e que se mantêm afiadas por mais tempo) e motor de 900W, um dos mais potentes da categoria (bate qualquer tipo de massa sem dificuldades). Conta com cinco programas pré-definidos: Ice Crush (para triturar gelo), Smoothie (para preparar shakes e vitaminas) e as funções Pulsar, Velocidade Alta (para ingredientes mais rígidos e pesados), Baixa (para alimentos mais delicados e receitas que exigem ponto de textura específico); jarra de vidro temperado.

Mixer IBP50: textura impecável

Para aumentar o repertório no preparo de delícias. O produto possui tecnologia TruFlow™, que deixa a textura dos alimentos muito mais macia, e lâminas de titânio de longa durabilidade. Com o poderoso motor de 700W, prepara temperos, patês, grãos, cremes e até massa de bolos com facilidade. Para maior comodidade, dispensa o uso de diversos utensílios, já que acompanha copo misturador com tampa, mini processador de alimentos para o preparo das receitas do dia a dia, e batedor de claras.

Tostador TOP50: precisão até o último segundo

Com o moderno temporizador DigitalVision™, faz contagem regressiva da tostagem, assim o consumidor pode checar o tempo restante e saber exatamente quando o pão ficará pronto. A função Lift and Check™ possibilita pausar e verificar o resultado, sem interromper a contagem regressiva. O produto tem sete níveis de tostagem e conta também com as funções descongelar, reaquecer e cancelar. Além disso, possui suporte para aquecimento de pães maiores, como croissants, redondos e outros.