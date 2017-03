Eleições 2018: em Conquista só se vota com biometria

A Justiça Eleitoral está dando continuidade ao Programa de Identificação Biométrica do Eleitor em 2017. Municípios de oito estados (Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins) ou começaram os procedimentos de revisão eleitoral por biometria ou já têm calendário definido pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Na Bahia, a biometria alcançará 52 cidades neste ano. Para fazer o cadastro, é necessário que o eleitor leve um documento de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho e carteiras profissionais), comprovante de endereço, título eleitoral e CPF (se possuir) e comprovante de quitação com o serviço militar (para os eleitores do sexo masculino, maiores de 18 anos, que forem fazer o título pela primeira vez).

A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação, tornando praticamente inviável a tentativa de fraudar a identificação do votante. O leitor biométrico confirma a identidade de cada cidadão por meio de impressões digitais únicas, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral.

Nos municípios com biometria obrigatória, os eleitores devem comparecer ao cartório eleitoral dentro do prazo determinado. Caso contrário, terão o título cancelado, pois além de coletar as digitais para identificação no dia da eleição, a medida também tem como objetivo fazer a revisão eleitoral e a atualização cadastral.

Em Vitória da Conquista

Ainda é tímido o movimento nos cartórios eleitorais de Vitória da Conquista, apesar das noticias de que para as eleições de 2018, só poderão votar eleitores que foram recadastrados através do sistema de biometria.

Como é mania do povo brasileiro deixar as coisas para a última hora, os eleitores precisam de aproveitar esse momento em que o movimento é tranquilo nos cartórios eleitorais para realizarem logo a alteração que consiste em substituir os titulos de eleitores antigos pelos novos, quando são catalogados os dados individuais de cada cidadão.

Na realidade o processo, que é gracioso e não demora mais do cinco minutos, cadastra a foto do eleitor, suas impressões digitais e colhe suas assinaturas que serão utilizado somente no momento da votação, para comprovar sua identidade.

Com o sistema implantado através da biometria, a dificuldade de fraudar o sistema é garantida pelas informações exclusivas cadastradas nas máquinas da Justiça Eleitoral.

Agora o alerta principal: o prazo de recadastramento termina no dia 31 de janeiro de 2018. A partir de então, para votar será obrigatória passar pelo processo de biometria. Nas eleições de 2018 não valer os atuais títulos eleitorais, nem a identidade na hora de votar. Só mesmo a identificação biométrica.