EMBASA abre concurso: 600 vagas

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, REALIZA CONCURSO PÚBLICOPARA PREENCHIMENTO DE 600 VAGAS PARA NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR Os salários admissionais variam de R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – EMBASA abre concurso público para 60O vagas deNível Médio, Nível Técnico e Nível Superior. As vagas de Nível Superior – Analista de Saneamento – são para diversas funções: Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária/Sanitária Ambiental e Engenharia Elétrica. Para Nível Médio, as vagas são para as funções de Agente Administrativo, Agente Operacional, Operador de Processos de Água e de Esgoto e Assistente de Laboratório. As vagas de nível médio-técnico são destinadas para as formações técnicas em edificações e em eletromecânica. As vagas a serem preenchidas são para diversos municípios baianos: Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Itaberaba, Feira de Santana, Senhor do Bonfim, Itabuna, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Itamaraju, Caetité, Paulo Alonso, Camaçari, Candeias entre outros. Para mais informações, a Banca Examinadora – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, recomenda a leitura do Edital através do endereço eletrônico do (www.ibfc.org.br). INSCRIÇÕES ATÉ 05 DE ABRIL DE 2017 Para se inscrever o candidato deverá entrar no site do IBFC (www.ibfc.org.br), acessar o link correspondente, preencher a ficha de inscrição, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição conforme tabela abaixo, de acordo com a vaga escolhida. NÍVEL DE ESCOLARIDADE VALOR DE INSCRIÇÃO Nível Médio R$ 60,00 Nível Técnico R$ 80,00 Nível Superior R$ 120,00