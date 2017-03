Empossado o Conselho Municipal de Transportes

Texto e foto: Ascom PMVC

A nova composição do Conselho Municipal de Transportes Públicos foi empossada na tarde dessa terça-feira, 7, no Salão Nobre do Gabinete Civil. Composta por um total de 42 pessoas (metade titulares, metade suplentes), a atual gestão estará à frente do órgão durante o biênio 2017-2018, com 18 membros do Governo Municipal, 4 da Câmara de Vereadores e 22 de segmentos da sociedade.

Como estabelece a legislação municipal, o cargo de presidente do conselho ficou com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, José Antônio Vieira. Ao falar pela primeira vez estando nessa condição, Vieira defendeu a autonomia e a representatividade do órgão que agora preside.

“Aqui está representada a parcela do que seria a população de vitória da conquista, com os representantes dos poderes legislativo e executivo, e demais segmentos da sociedade”, registrou. “É um Conselho para participar das decisões que serão levadas, para que vocês participem de tudo como se a população estivesse participando”.

Como membro representante da Secretaria de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, o responsável pela pasta, Esmeraldino Correia, defendeu, também para a atuação do conselho, o que considera os principais elementos a nortearem a atual gestão municipal: “Diálogo continuado, respeito às pessoas, uma ação de abertura, de encontro e entendimento”.

“Ninguém melhor do que o conselho, como a própria palavra já diz, para aconselhar, para ver, para orientar, para pautar um diálogo continuado com a autoridade pública municipal”, destacou Correia.

‘Medidas simples’ – O prefeito Herzem Gusmão pediu aos novos conselheiros que participem da busca por soluções para os problemas identificados no transporte coletivo em Vitória da Conquista.

“Nós precisamos, juntos, buscar uma solução. E eu gostaria muito que este conselho participasse. Este conselho vai ter a liberdade, vai mergulhar nos problemas, vai entender os problemas todos do nosso transporte coletivo, para que juntos tenhamos um transporte melhor”, disse o prefeito.

Herzem mencionou ainda estudos que estão em andamento, em busca de viabilizar a fluidez do tráfego na cidade. “O nosso trânsito travado, nós vamos destravar com medidas simples, mas que funcionem”, declarou.

Reajuste – Depois da cerimônia de posse, os conselheiros foram informados de forma sintetizada sobre os motivos que levaram ao reajuste da tarifa do transporte coletivo na cidade. No último dia 29 de janeiro, o preço da passagem foi reajustado em 17,86%, subindo de R$ 2,80 para R$ 3,30, devido à necessidade de cobrir o aumento do preço dos insumos básicos (preço de pneus, óleo diesel, pagamento de salários, etc.) para manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo.

Esse assunto, aliás, estará em pauta na primeira reunião ordinária do novo Conselho Municipal de Transporte Público, já agendada para o dia 14 de março, na Rede de Atenção, às 16h.