Enfrentamento da violência contra mulher na Câmara

ASCOM CÂMARA

A Câmara Municipal de Vereadores realiza nesta quinta-feira,30, às 19h, uma audiência pública para discutir sobre os avanços e desafios das políticas públicas para mulheres, assim como as políticas de enfrentamento da violência contra a mulher. A audiência foi solicitada pela relatora da Comissão de Direitos humanos, Cidadania e Defesa da Mulher, Vereadora Nildma.

Estão confirmadas para audiência as presenças da Vice Prefeita e Secretária de Desenvolvimento Social, Irma Lemos; da Assessora Especial da Secretária de Políticas para Mulheres do Estado da Bahia e presidente do conselho Estadual de Juventude, Natália Gonçalves; da Capitã Ana Paula Costa Queiroz, Sub-comandante da Operação Ronda Maria da Penha no Estado; da Dra. Luciana Santos Silva, professora da UESB; da Presidente do Conselho Municipal da Mulher, Arlene Santos Ribeiro; da Presidente da União de Mulheres de Vitória da Conquista, Ivana Patricia; e Sabrina Menezes , Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria de Desenvolvimento Social. A vereadora Viviane Sampaio(PT) e Claudionor Dutra, representante do Reitor da UESB, também participarão do debate.

A audiência tem como objetivo debater as políticas públicas para as mulheres em Vitória da Conquista, visando aprimorar as iniciativas existentes, bem como poder sinalizar necessidades da criação de equipamentos como a Casa Abrigo. O debate visa também fazer com que as mulheres sejam reconhecidas de forma explícita e efetiva nas estratégia de redução de pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda.

A audiência acontece no Plenário Carmem Lúcia e é aberta ao público, participe! A Câmara Municipal fica na Rua Coronel Gugé, Nº 150.