Equipe do ECPP se apresenta

Foto: Elias José

Conforme anunciado anteriormente, o elenco do ECPP Vitória da Conquista se apresentou na tarde desta segunda-feira para a temporada de 2017.

O Presidente do ECPP Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, destacou a importância de todos os jogadores e comissão técnica, visando o tão sonhado título inédito do Campeonato Baiano. O alviverde terá pela frente, também, a Copa do Brasil, tendo como adversário na primeira rodada uma equipe da elite do futebol brasileiro: o Coritiba.

O treinador Eduardo Bahia, campeão na Copa Governador do Estado 2016 está mantido no comando da equipe, depois de excelente campanha na Copa Governador do Estado, que rendeu o pentacampeonato do Vitória da Conquista na competição, o técnico Eduardo Bahia renovou seu contrato com o Alviverde até o fim do Campeonato Baiano de 2017.

O treinador, que está em seu primeiro trabalho depois de uma longa carreira como preparador de goleiros, vem de uma campanha invicta de seis vitórias e um empate na CGE, conquistando 19 dos 21 pontos disputados na competição (90,4% de aproveitamento) e também, a simpatia da torcida alviverde.

Conheça um pouco mais do técnico do Vitória da Conquista: Eduardo Bahia: A história de um treinador que se escreve a passos largos no futebol

Em entrevista ao site do clube, Eduardo Bahia demonstrou felicidade em ficar no Conquista para a próxima temporada: “estou muito feliz por ter permanecido no clube, onde fui muito bem recebido e pude trabalhar num sistema totalmente profissional e que possibilitou este resultado na Copa Governador. Além disso, a cidade me recebeu muito bem e terei muito prazer em estar na próxima temporada trabalhando em Conquista”, afirmou o treinador. E completou se mostrando competitivo para 2017: “vamos entrar para buscar o título do estadual”.

A equipe do Vitória da Conquista estreia no Campeonato Baiano 2017 no dia 29 de janeiro (domingo), às 16h, no estádio Lomanto Júnior, contra o Bahia de Feira.

