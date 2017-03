Estado promove professores e coordenadores por titulação

A Secretaria da Educação do Estado acaba de divulgar no Diário Oficial, a lista classificatória da progressão funcional por avanço vertical para 1.359 professores e coordenadores pedagógicos dos Ensinos Fundamental e Médio, da carreira do magistério estadual. A ação é resultado de cursos de pós-graduação realizados pelos educadores, sendo 1.040 por especialização, 284 por mestrado e 35 por conclusão de cursos de doutorado. A progressão terá validade a partir de maio.

“Esta ação implica em uma melhoria salarial para os professores e coordenadores pedagógicos, e, principalmente, deve resultar na qualidade da Educação, pela devolutiva de conhecimentos e do aprimoramento destes educadores às escolas, a partir das pesquisas desenvolvidas durante suas pós-graduações”, afirma o secretário Walter Pinheiro.

O professor de Geografia, Eduardo Gabriel Palma, do Centro Estadual de Eduação Profissional da Bahia, já tem o avanço na carreira pelo mestrado na área. Agora, no mês de março, ele defendeu a tese de doutorado pela Universidade Federal de Sergipe, abordando a ‘Governança das Águas no Rio São Francisco’. Ele acredita que este estímulo na carreira pública do magistério da Bahia é um fator de motivação para os educadores.

“Saber que a pesquisa e a ampliação dos conhecimentos resultam em um ganho financeiro é uma motivação a mais para que possamos prosseguir com os estudos em nível de pós-graduação, cujo maior retorno é, sem dúvida, o que podemos proporcionar aos nossos estudantes em diferentes atividades pedagógicas”, diz Palma.

De acordo com a superintendente de Recursos Humanos da Secretaria da Educação, Ana Catapano, “os servidores que tiveram seus processos indeferidos deverão protocolar recurso, quando cabível, no período de 1º a 15 de abril. No mês de maio, o órgão divulgará uma lista definitiva com estes desdobramentos”.