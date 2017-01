Estado vai leiloar três imóveis públicos nesta terça, 31

A Secretaria da Administração (Saeb) vai leiloar nesta terça-feira, 31, dois apartamentos localizados no bairro do Costa Azul, além de uma casa, situada em um terreno de 5.574 m2, no bairro de Piatã. A casa foi avaliada em R$ 8,57 milhões, enquanto os apartamentos vão ter lance mínimo de R$ 275 e 245 mil. Os imóveis poderão ser pagos em dez parcelas, com uma entrada de apenas 5% sobre o valor total.

A casa é ideal para empreendimentos imobiliários, possui uma localização privilegiada, situada em frente ao mar, ao lado da Avenida Octávio Mangabeira e próxima a um grande supermercado. O terreno onde está localizada a casa é totalmente plano, está legalizado, desocupado e livre de ônus. Já os apartamentos são residenciais.

O leilão será realizado a partir das 14h10 desta terça-feira, no Espaço Crescer, situado na Secretaria do Trabalho, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Os arrematantes deverão pagar um sinal correspondente a 5% do valor do lote. Os outros 95% podem ser pagos em dez prestações. O licitante vencedor também deverá pagar ao leiloeiro a comissão de 5% sobre o valor da arrematação, no ato.