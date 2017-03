Estágio na Advocacia Geral da União

O CIEE está com inscrições abertas para formação de cadastro reserva destinado ao programa de estágio da Advocacia Geral da União (AGU), em várias cidades do País.

Podem participar estudantes do primeiro ao oitavo semestre do curso de direito.

O valor de bolsa-auxílio para jornada de 4 horas é de R$ 203 (ensino médio) e R$ 364 (ensino superior), além de auxílio-transporte de R$ 6/dia estagiado.

O processo seletivo é composto por prova objetiva sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais, noções de direito (administrativo, constitucional e processual civil) e entrevista.

Inscrições devem ser realizadas até às 23h59 (horário de Brasília), do próximo domingo (12/03), no sitewww.ciee.org.br, onde consta o edital com mais informações, inclusive a lista das cidades contempladas. Caso o estudante ainda necessite de esclarecimentos sobre o processo seletivo, poderá entrar em contato com a unidade do CIEE mais próxima. Endereços no mesmo site.

