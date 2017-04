Estelionatários agem no SAC em Vitória da Conquista

Sefaz-Ba alerta sobre ação de estelionatários em Vitória da Conquista

Golpistas se fazem passar por agentes do fisco. Três casos foram registrados em Vitória da Conquista, causando um prejuízo total às vítimas de mais de R$ 106 mil.

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) alerta sobre golpes que estão sendo aplicados no município de Vitória da Conquista por estelionatários que se passam por agentes do fisco para vender falsas mercadorias, supostamente apreendidas, a preços muito abaixo do praticado no mercado. Entre janeiro e abril de 2017, foram registrados três casos.

A polícia já foi acionada e está investigando, informa o diretor de Administração Tributária Sul (DAT-Sul), Zelington Coqueiro. Ele ressalta que as mercadorias apreendidas pela Sefaz só podem ser comercializadas mediante leilão, com data e local previamente estabelecidos, não havendo, portanto, nenhuma possibilidade de negociação direta.

Todos os três golpes foram aplicados dentro do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) de Vitória da Conquista, que fica localizado no térreo do prédio da Secretaria da Fazenda. Os bandidos se apresentaram como agentes do fisco oferecendo a comerciantes locais a venda de uma suposta carga apreendida, a um preço tentador. O diretor alerta que ofertas como essas devem ser denunciadas de imediato. “Vale lembrar que, caso aceite a proposta, além de sair no prejuízo, o empresário também estará agindo de forma ilegal”.