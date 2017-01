Estratégia de controle da febre amarela será discutida com prefeitos

Desde a semana passada, 67 municípios do oeste, sudoeste e extremo sul baiano intensificaram a vacinação contra a febre amarela. A recomendação para imunizar 100% da população foi emitida pela Vigilância Epidemiológica do Estado, que levou em conta a situação da doença no país, com a ocorrência recente de óbitos em São Paulo, Goiás e Minas Gerais, incluindo regiões que fazem divisa com a Bahia.

Para reforçar e debater estratégias para controle da febre amarela e para imunização de toda a população desses 67 municípios, o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, e técnicos da Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde se reunirão com prefeitos e secretários municipais de saúde. O encontro acontece nesta terça-feira (24), a partir das 14h, no auditório da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Dos 67 municípios, 45 estão localizados na área de risco para transmissão da febre amarela silvestre. São eles: Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Carinhanha, Casa Nova, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Itaguaçu da Bahia, Iuiú, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Malhada, Mansidão, Morpará, Muquém de São Francisco, Paratinga, Pilão Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Sobradinho, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley e Xique-Xique.

Os demais 22 apresentam grande circulação de pessoas vindas do estado de Minas Gerais. São eles: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas, Vereda e Vitória da Conquista.

Em Vitória da Conquista, a Prefeitura Municipal divulgou a seguinte Nota à Imprensa ao final da tarde desta segunda-feira, 23:

NOTA À IMPRENSA

A Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista informa que a vacina contra a febre amarela está disponível, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas 42 unidades do município – incluindo as zonas urbana e rural. Nesta segunda-feira, 23, houve um atraso na logística de distribuição das doses para as unidades. Por isso, quem foi logo cedo ao posto de saúde não encontrou a vacina. A Secretaria de Saúde assegura que irá modificar a estratégia de distribuição das doses para garantir que todas as unidades estejam abastecidas desde o início da manhã.

Vitória da Conquista recebeu cerca de 4 mil doses extras desde sexta-feira, 20, e a reposição nas unidades está sendo feita de acordo com a demanda para garantir que toda a população do público-alvo ainda não imunizada possa ter acesso à vacina.

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a prioridade em Vitória da Conquista é para a população que não recebeu a primeira dose da vacina ainda e que vai viajar para uma Área Com Recomendação de Vacina (ACRV).

Secom / 23 de janeiro de 2017