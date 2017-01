Estudante do SESI é aprovado em 1º lugar para Medicina da Ufba

O 1º lugar na disputa por uma vaga do curso de Medicina da Ufba foi conquistada pelo estudante Igor Esquivel de Souza, ex-aluno da Rede SESI de Educação. Ele obteve 814 pontos na média geral, na disputa por uma das 32 vagas de ampla concorrência, que teve como nota de corte 784 pontos.

Aluno da rede SESI de educação desde os 2 anos de idade, Igor começou sua formação escolar na Escola Bernardo Martins Catharino, no SESI Itapagipe, e encerrou na Escola Djalma Pessoa, onde cursou o ensino médio EBEP. Com uma trajetória marcada por conquistas, Igor Esquivel foi medalha de ouro, em 2015, na Olimpíada Baiana de Química (OBAQ), promovida pela UFBA, e medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Química, na qual disputou com alunos de outros estados do Nordeste.

Com nota de 900 pontos em redação e 934 em matemática, Igor respirou relaxado quando soube da aprovação na UFBA. “Quando e penso no quanto tive que estudar pra conseguir este resultado eu posso dizer que aprendi que quando a gente se esforça com dedicação a gente acaba recebendo o que a gente espera”, explica. E dá dicas para quem não conseguiu uma vaga: “Para o ENEM não tem truque, é se esforçar nos estudos, manter na sua cabeça qual é o resultado que você quer e seguir focado. Pois é muito fácil a gente se desviar dos objetivos”, explica o estudante.

A mãe de Igor, Gilbene Souza credita o desempenho do filho a um esforço que envolve a família e a escola trabalhando juntas. “Sempre costumo dizer que Igor é resultado de um esforço coletivo que envolve a família e o SESI. Ele sempre teve foi muito focado e este desempenho nos deu muita alegria”, conta, orgulhosa do filho.