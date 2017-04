Estudantes celebram a cultura e as tradições dos povos indígenas

As escolas indígenas da rede estadual de ensino da Bahia realizam ações alusivas ao Dia do Índio, comemorado nesta quarta-feira (19). Com uma programação voltada para a valorização dos saberes, da cultura e das tradições dos povos indígenas, os estudantes das 26 unidades escolares indígenas da rede estadual participam de atividades culturais e jogos. Atualmente, a rede atende a 6.345 estudantes indígenas, de 16 etnias de 134 comunidades, com escolas em 14 municípios baianos.No Colégio Estadual Capitão Francisco Rodelas, na Aldeia Tuxá, no município de Rodelas, o dia está sendo marcado pela culminância do projeto anual da Feira Cultural que, desta vez, traz como tema a sustentabilidade e as belezas do Rio São Francisco, considerado o opará (divindade dos rios e das cachoeiras) dos povos indígenas. “Nosso objetivo com a documentação e pesquisa sobre as vivências culturais do povo Tuxá e a sua relação com o Velho Chico, bem como as discussões sobre sustentabilidade, é o de afirmar e valorizar a cultura e a identidade Tuxá, conscientizando as comunidades escolar e local sobre a importância do rio para o nosso povo”, explica a diretora Mayra Apako Tuxá.

Já no Colégio Estadual Indígena José Zacarias, na aldeia Kiriri Pau Ferro, no município de Banzaê, os estudantes participam de atividades desde às 5h da manhã, com uma programação cultural de suas tradições que prossegue até às 22h30. No Colégio Estadual Indígena de Corumbazinho, no município de Prado, a comunidade escolar realiza ações esportivas, com a participação de outras unidades, como a Escola Estadual Indígena Aksã Pataxó e os colégios estaduais indígena Bom Jesus, 25 de Julho e Tawá.