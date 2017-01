Estudantes estão na semifinal da Copa Futsal de Conquista

As estudantes do Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, em Vitória da Conquista, estão protagonizando um momento histórico para a escola ao se classificar entre as quatro melhores equipes que disputam a Copa Conquista de Futsal. Elas são das categorias principal e sub-20 e disputam a semifinal do torneio, que começa as rodadas nesta terça-feira (17), às 19h, no Ginásio de Esportes Raul Ferraz.

A Copa Conquista de Futsal é um dos torneios que mais movimentam os jovens conquistenses. “Das 45 equipes que se inscreveram, estamos entres as melhores. Agora é hora de treinar forte e trabalhar duro para que possamos levar este título, que, mesmo se não vier, vai servir de aprendizado e experiência para as meninas”, afirma o preparador físico Silvio Monteiro.

A atleta da equipe de sub-20, Brenda Cristina Lima, está feliz com a trajetória do seu time. “Sempre tive vontade de praticar algum esporte, e quando veio a oportunidade de jogar Futsal, logo me interessei. Os treinos eram realizados de duas a três vezes por semana, mas agora, que estamos de férias, vamos intensificar. Estamos com muita vontade de ganhar o campeonato”.

As rodadas da semifinal serão realizadas em duas etapas – os jogos de ida acontecem nesta terça e no próximo dia 24, às 19h, e os de os de volta nos dias 31 deste mês e 2 de fevereiro, sempre às 20h. Todas as partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes Raul Ferraz.

Jogos estudantis

Nas escolas estaduais, a prática esportiva é estimulada por meio dos Jogos Estudantis da Rede Pública (Jerp). Os jogos são uma iniciativa da Secretaria da Educação Estado e têm o objetivo de fortalecer a cultura corporal e as práticas esportivas no currículo da Educação Básica, tendo como princípios, a diversidade, a ética, a integração, a socialização, a inclusão, a participação, a cooperação, o regionalismo e a emancipação. Ao longo do ano letivo, os estudantes participam em competições e, no final do ano, acontecem as finais na etapa estadual, em Salvador. Entre as modalidades disputadas estão atletismo, basquete, futsal, handebol, vôlei, xadrez e judô.