Evento gratuito para oficinas mecânicas e autopeças

Sebrae Conecta – Encontro com o Especialista será realizado nesta terça-feira (30), em Feira de Santana

Por Vívian Rodrigues. Fotos iStock

Ao contrário do segmento de vendas de veículos, que sofreu retração em 2016, o setor de reparação automotiva surgiu como um dos negócios promissores para 2017, segundo levantamento elaborado pelo Sebrae. O otimismo se dá devido a uma das consequências da crise: diante da impossibilidade de comprar um veículo novo, acontece o investimento na manutenção do item. Para oportunizar aos empresários do segmento melhores práticas de gestão para a profissionalização e qualidade em prestação de serviços automotivos, o Sebrae realiza o evento Encontro com o Especialista – Oficinas Mecânicas e Autopeças, nesta terça-feira, dia 30, a partir das 19h, no auditório do Hotel Acalanto. A ação faz parte do programa Sebrae Conecta.

Na ocasião, os participantes, donos e profissionais do setor, terão acesso a informações estratégicas e um panorama do mercado, que facilitarão a tomada de decisões e são importantes para o aumento da competitividade e inovação do negócio. A programação terá início com a palestra “A Certificação Aprimorando os Resultados na Oficina”, realizada pelo engenheiro mecânico automobilístico, com MBA em Gestão Empresarial e 21 anos de experiência na área automotiva, Sérgio Ricardo Fabiano.

Em seguida, o professor e administrador, Simon Lobato, irá ministrar a palestra “Tendências do Mercado de Reparação Automotiva”. Simon possui 20 anos de atuação na área de reparação automotiva e gestão de projetos educacionais, além de MBA em Gestão de Projetos e Fabricação e Montagem de Sistemas Automotivos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na loja virtual do Sebrae. O Encontro com o Especialista – Oficinas Mecânicas e Autopeças é resultado da parceria do Sebrae com o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado da Bahia (Sindirepa). Outras informações podem ser obtidas na sede do Sebrae em Feira de Santana, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1225, Centro, ou pelo telefone (75) 3221-2153.

Sebrae Conecta

O Sebrae Conecta é um plano de atendimento especializado que promove encontros com especialistas, acompanhamento profissional, discussões estratégicas, troca de experiências, networking e possibilidades de bons negócios. Além de utilizar a ferramenta de Melhoria do Desempenho Empresarial (MEDE), que alia assessoria gerencial e consultoria. O programa conta com missões empresariais, ações de inovação e tecnologia e aproximação com âncoras, compradores e fornecedores através de showrooms e rodadas de negócios. Tudo isso para estimular o desenvolvimento do segmento e a competitividade das empresas.