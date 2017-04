“Excelência no atendimento ao cliente” palestra dos comerciários

Ciclo de Palestras dos comerciários abordará a “Excelência no Atendimento ao Cliente”

Nos dias atuais é indiscutível a excelência no atendimento ao cliente como um dos maiores diferenciais competitivos do mercado e o fator principal para o crescimento das vendas e a evolução das empresas.

Com o objetivo de capacitar cada vez mais os trabalhadores no exercício da sua profissão, o Sindicato estará abordando esse mês no Ciclo de Palestras o tema “Excelência no Atendimento ao Cliente”.

A palestra que acontecerá dia 18/04, na sede do Sindicato dos Comerciários, às 19h, será ministrada pela consultora do Senac, Luciana Cotrim. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do Sindicato (www.ocomerciario.com).

” A excelência no atendimento ao cliente nada mais é que uma forma correta de tratar o seu consumidor sem causar nenhum transtorno para ele ou para a empresa que você trabalha. Mais do que isso, é ajudá-lo a alcançar seu objetivo com a competência profissional, a eficiência, o entusiasmo, a polidez, a rapidez e a simpatia de quem atende”, enfatizou a palestrante.