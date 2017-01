FAINOR: matrícula e descontos especiais para ex-alunos

FAINOR oferece matrícula e descontos especiais para ex-alunos

Ex-alunos da FAINOR tem uma oportunidade exclusiva para melhorar ainda mais o currículo. A Faculdade está oferecendo descontos especiais para o egresso que queira fazer uma nova graduação. Além da matrícula – sem vestibular, para portadores de diplomas – a mensalidade fica mais barata e ainda há a possibilidade de aproveitar as matérias já cursadas, no novo curso.

Para os egressos, o desconto é de 40%, mais um desconto especial, baseado na nota média do aluno no primeiro curso. Por exemplo, se no primeiro curso a média de notas do aluno for de 8,5, ele ganha 40% mais 8,5% de desconto.

Para ter acesso aos benefícios, é preciso escolher um curso com vagas disponíveis. A matrícula é feita com o valor integral do curso escolhido e as mensalidades, de acordo com cada situação. As disciplinas equivalentes entre os dois cursos podem ser aproveitadas, desde que o egresso esteja formado há menos de 10 anos.

A FAINOR conta com os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Direito, Farmácia, Superior Design de Moda, Superior Estética e Cosmética, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Engenharia de Produção.

Saiba mais pelo telefone (77) 3161-1005.

Pós-graduação - Se a escolha do egresso for por uma pós-graduação, a FAINOR oferece 30% de desconto nas mensalidades. A FAINOR disponibiliza as seguintes Especializações: Gestão Tributária; Arquitetura e Design de Interiores; Serviço Social e Práticas em Saúde Pública e Hospitalar; Fitoterapia Clínica; Processo Tecnológico e Controle de Qualidade de Alimentos; Gestão dos Serviços Clínicos Farmacêuticos; Análises Clínicas e Toxicológicas; Gestão de Pessoas; Elaboração de Projetos e Análise de Viabilidade Financeira e Sistemas Elétricos de Potência.

Outras informações sobre cada um dos cursos de pós-graduação podem ser obtidas pelo telefone (77) 3161-1025.