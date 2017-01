FAINOR realiza inscrições para casamento coletivo

Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo realizado pela FAINOR. A cerimônia faz parte do programa social Casal Legal, do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ. As vagas são limitadas.

Para se inscrever, é preciso apresentar originais e cópias da Certidão de Nascimento, RG (emitida a menos de 10 anos), CPF e Comprovante de Residência. Para quem já foi casado, no lugar da Certidão de Nascimento é preciso apresentar a Certidão de Casamento averbada.

As inscrições podem ser feitas a partir de 23 de janeiro. A realização da cerimônia coletiva está prevista para o mês de maio. Outras informações podem ser obtidas diretamente no NPJ, pelo telefone (77) 3161-1099.

O programa Casal Legal tem o objetivo de dar a oportunidade para que os casais regularizem a união civil. Muitos casais vivem juntos há anos, mas as mais variadas circunstâncias não permitiram que realizassem a cerimônia de casamento. As histórias distintas de cada família vão se encontrar em uma única celebração.