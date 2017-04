FBF divulga arbitragem das semifinais

Neste final de semana, o torcedor baiano conhecerá as duas equipes que disputarão o título do maior campeonato estadual do Norte/Nordeste. A rodada de volta da semifinal da Série A do Baianão 2017 definirá os dois candidatos à conquista do troféu de campeão.

No sábado (22), o primeiro finalista sairá do confronto entre Bahia e Fluminense, às 16h, na Arena Fonte Nova. No domingo (23), o duelo entre Vitória e Vitória da Conquista, às 16h, no Barradão definirá o segundo finalista. Nesta quinta-feira (20), a Federação Bahiana de Futebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos. Para o embate entre o Esquadrão e o Touro do Sertão foi sorteado o jovem Ricarle Gustavo Gonçalves Batista, que pertence ao quadro da CBF. Já para o confronto entre o Leão e o Bode foi sorteado o experiente Johnn Herbert Alves Bispo, também do quadro nacional. O sorteio dos árbitros e auxiliares foi realizado na sede da entidade, com as presenças do Presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol- CEAF/BA, Sr. Vidal Cordeiro Lopes, do presidente de honra da CEAF/BA, Sr. Wilson Paim, dos Funcionários da FBF, Josenilton Cerqueira e Cíntia Bandeira, dos Árbitros Ricarle Gustavo Gonçalves Batista e José dos Santos Amador, e dos participantes Deive Pacheco e Monique Batista. O Presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (CEAF/BA), Vidal Cordeiro, solicita aos Srs. árbitros escalados que, ao tomarem conhecimento das suas escalas, imediatamente comuniquem-se com a FBF, através do telefone (71) 3321-0448 e/ou e-mail (fbf@fbf.org.br) para confirmar presença.