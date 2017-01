Febre amarela avança: Força Nacional auxilia em Minas

Integrantes da Força Nacional do SUS estão em Minas Gerais para auxiliar no atendimento aos pacientes com suspeitas de febre amarela. Ao todo, 10 pessoas, entre médicos, enfermeiros e assistentes, foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado.

Os profissionais somam esforços junto às equipes de vigilância do órgão, que estão no estado desde o início do mês. Na terça-feira (24), o registro oficial atingiu 438 casos suspeitos de febre amarela, sendo 89 mortes.

Deste total, 364 permanecem em investigação, 70 foram confirmados e quatro descartados. Das 89 mortes notificadas, 40 foram confirmadas e 49 permanecem em investigação. Os casos foram registrados em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal.

O Ministério da Saúde distribuiu, no mês de janeiro, 650 mil doses da vacina de febre amarela para todo o País, como parte da rotina de abastecimento do Calendário Nacional de Vacinação.

Além das doses de rotina, foram enviadas, neste ano, um total de 4,9 milhões de doses extras para implementar as estratégias de vacina aos quatro estados com registros da doença e ao Distrito Federal. O estoque disponível no Ministério da Saúde é suficiente para atender a demanda do momento.

Minas Gerais

Minas Gerais é o estado com o maior número de registros até o momento. Foram 404 casos suspeitos em 40 municípios, incluindo casos notificados pelos estados da Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Distrito Federal, com local provável de infecção em Minas Gerais.

Do total de 66 casos confirmados, 37 evoluíram para óbitos. Outras 47 mortes continuam em investigação, incluindo um óbito notificado pelo Distrito Federal, com local provável de infecção em Minas Gerais. No total, são 84 óbitos notificados no estado. Para auxiliar na intensificação da imunização em Minas Gerais, o Ministério da Saúde já enviou ao estado 2,4 milhões de doses extras contra febre amarela.

Espírito Santo

O Espírito Santo notificou 22 casos em 14 municípios, sendo dois óbitos. Dos 22 registros, apenas um caso foi confirmado, que não evoluiu para óbito. Os outros 21 permanecem em investigação. Em janeiro, o Ministério da Saúde encaminhou mais de 1 milhão de doses extras para o estado realizar a vacinação em municípios que estão na divisa com áreas que tenham registros de casos.

Bahia

A Bahia notificou sete casos da febre amarela, sendo que seis permanecem em investigação e um foi descartado. Não há registro de mortes. Os casos foram notificados em três municípios. O Ministério da Saúde enviou ao estado 400 mil doses extras para vacinação preventiva da população na área recomendada.

São Paulo e Distrito Federal

O estado de São Paulo confirmou três mortes por febre amarela, em três municípios paulistas. Para intensificar a vacinação nas áreas de recomendação, o Ministério da Saúde enviou 700 mil doses da vacina.

Além disso, já haviam sido distribuídas 88,3 mil doses para a vacinação de rotina. Parte do estado de São Paulo está dentro da área de recomendação de vacina. O Distrito Federal notificou o Ministério da Saúde sobre a ocorrência de dois casos que já foram descartados. O DF recebeu 42 mil doses extras de vacina contra febre amarela.

Fonte: Portal Brasil, com informações do Portal Saúde