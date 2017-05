Feirão da Caixa oferece mais de cerca de 230 mil imóveis

A 13ª edição do Feirão da Casa Própria ocorre dos dias 26 a 28 de maio em onze capitais do País. Promovido pela Caixa Econômica Federal, o evento imobiliário oferece aos trabalhadores opções de financiamento de imóveis. Nesta primeira etapa, 228 mil imóveis serão disponibilizados.

De acordo com o vice-presidente de Habitação do banco, Nelson Souza, as formas de contratação disponíveis vão desde modalidades que usam recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do programa Minha Casa Minha Vida até recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

“Teremos todas as modalidades do portfólio da habitação disponível’, disse o vice-presidente. A expectativa da Caixa é de que sejam contratados mais de R$ 10,3 bilhões em negócios neste ano. Mais de três mil funcionários prestarão atendimento durante o Feirão para a simulação e contratação de financiamentos. Os negócios realizados no Feirão da Caixa representam 12% dos financiamentos efetivados pelo banco anualmente.

Para firmar o negócio, é preciso ter entre 18 e 80 anos e 6 meses. Há várias modalidades de preço que podem ser contratadas, conforme o valor do imóvel, que pode ser de até R$ 3 milhões. Os parcelamentos podem variar de 5 a 35 anos, cujas taxas de juros começam aos 4,5%.

Segundo Nelson Souza, as condições de financiamento ofertadas durante o Feirão são as mesmas praticadas nas agências da Caixa. Contudo, os serviços serão concentrados durante o evento.

“A grande vantagem do Feirão Caixa é que todas as etapas do processo de aquisição da casa própria estarão concentradas em um só lugar”, explica Nelson Souza. “O cliente pode escolher um dos vários imóveis ofertados e já iniciar o processo de financiamento, com avaliação e aprovação do crédito no mesmo local.”

Para solicitar crédito para aquisição da casa própria durante os feirões, os interessados devem levar documento de identidade, CPF e comprovantes de renda e residência atualizados. A aprovação do crédito durante o Feirão Caixa é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais.

“Todos que vão morar na residência podem compor a renda bruta mensal, não precisa ser parente. É só comprovar a renda para o financiamento”, ponderou Souza.

Ainda durante o Feirão, os trabalhadores terão acesso a outros serviços, além dos habitacionais, também comerciais para a abertura de conta corrente e caderneta de poupança e contratação de previdência privada.

A próxima fase do Feirão está marcado para 23 de junho em Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR).