Festival Internacional de Artistas de Rua passa em Conquista

Vitória da Conquista está entre as quatro cidades do estado que recebem a 13ª edição do Festival de Internacional de Artistas de Rua da Bahia. O evento, que acontece entre os dias 17 e 26 maio, também passará pelas de cidades de Salvador, Madre de Deus e Jequié.

O Festival busca uma diversidade de espetáculos nas áreas de música, mímica, acrobacia, espetáculos cômicos, ilusionismo, dança,teatro, poesia e artes plásticas. Nos critérios para a inscrição, a direção artística do evento pede que as apresentações sejam de alta qualidade e profissionalismo. Além de serem espetáculos característicos de rua, com a utilização de poucos recursos técnicos, a exemplo do som e iluminação, e sem a necessidade de um palco. Os artistas deverão usar o elemento escolhido para as apresentações dessa edição: o chapéu.

Para se inscrever, basta acessar o site do Festival e preencher o formulário de inscrição disponibilizado na página, até o dia 20 de janeiro, quando as inscrições serão encerradas. O evento é aberto para participação de artistas de todos os estados do Brasil e de todo o mundo.

O Festival conta com o apoio do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA) e está no calendário de eventos do estado até o ano de 2019.