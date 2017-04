Fundação Abrinq reforma creche em Vitória da Conquista

Para melhorar a qualidade do atendimento às crianças, Fundação Abrinq e Generall Mills Foundation promovem reforma na Creche Bela Vista, em Vitória da Conquista

A Fundação Abrinq, por meio do Programa “Creche para Todas as Crianças” e com o financiamento da Generall Mills Foundation, acaba de realizar uma ampla reforma nos espaços do Instituto Social Bela Vista, em Vitória da Conquista (BA). A creche ganhou novas instalações para a sala de jogos, sala de leitura e parque. A inauguração desses espaços aconteceu nesta quinta-feira, 6 de abril, rua Claudia Botelho, 30 – Bela Vista.

O projeto de reforma da Creche Bela Vista teve início em 2016 e só foi possível graças ao trabalho dos articuladores regionais da Fundação Abrinq, Sandra Regina Barros e Nivaldo Santos, além do financiamento da General Mills Foundation. Os articuladores regionais atuam diretamente com prefeitos, colaborando com a criação de políticas públicas que ampliam o número de vagas em creches e melhoram a qualidade do atendimento às crianças.

“A reforma desse parque infantil vai levar às crianças a oportunidade de vivenciarem momentos de aprendizagem e socialização”, conta Sandra Regina Barros. “Essa iniciativa representa a valorização e o respeito pelas crianças, pois estamos dando a elas o direito que lhes foi negado pela própria desigualdade social em que vivem”, completa Nivaldo Santos.

Desde 2007, o Programa “Creche para Todas as Crianças” contribui com a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade do atendimento em creches, garantindo educação integral e atenção à saúde e proteção para crianças de 0 a 3 anos. As atividades acontecem em diversos municípios do Brasil, sendo que cada ação conta com a atuação de pessoas físicas ou instituições da Rede de Articuladores Regionais Voluntários da Fundação Abrinq. “A garantia de vagas em creche é uma prioridade para a Fundação Abrinq. Estamos muito felizes de concluir mais uma reforma desse importante programa”, declara Denise Cesario, gerente executiva da Fundação Abrinq.

Sobre a Fundação Abrinq - Criada em 1990, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Tem como estratégias: o estímulo responsabilidade social; a implementação de ações públicas; o fortalecimento de organizações não governamentais e governamentais para prestação de serviços ou defesa de direitos de crianças e adolescentes.