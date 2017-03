Colegiado de Engenharia de Produção realiza palestra

O professor Cleiton Santos Rocha é o convidado do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção da FAINOR para ministrar a palestra “Gestão de Custos em Indústrias Agropecuárias”, na Exposição Conquista 2017. A atividade será realizada no sábado, 01 de abril, no auditório da FAINOR no Parque de Exposições, a partir das 19h.

Consultor de empresas com ampla experiência de mercado, o professor Cleiton é especialista em Gestão Empresarial e perito contábil judicial. A conferência é gratuita e aberta ao público geral. As inscrições podem ser feitas online.

“A palestra faz parte das ações de caráter extensionista da Faculdade, tendo em vista a preocupação constante da FAINOR em manter contato e compartilhar conhecimentos com a comunidade local e regional”, explica a professora Rosana Brito Santos, articuladora de projetos de Extensão do curso de Engenharia de Produção da FAINOR.

Além de palestras, o colegiado de Engenharia de Produção, coordenado pelo professor Felipe Ungarato, oferece outros serviços à comunidade, envolvendo professores e estudantes do curso. São minicursos, consultorias e treinamentos, entre outras atividades, com temas como “Gestão de Estoque” e “Planejamento e Controle da Qualidade”, por exemplo.