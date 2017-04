Gestão de Guilherme entrega prestação de contas

ASCOM CÂMARA

Viviane Sampaio

A vereadora Viviane Sampaio informou que, cumprindo a legislação, a equipe de transição do Governo Participativo, gestão Guilherme Menezes, fez a entrega do Relatório de Gestão, ano 2016, à Câmara. “Vem contabilizando a questão financeira, planilhas com todas as contas do município existentes, bem como recursos que foram deixados nessas contas, recursos da saúde, da educação, recursos ordinários como da fonte 00. Esse recurso é aquele que o governo municipal ele tem a liberdade de aplicabilidade desse recurso, não são verbas carimbadas, onde houve saldo positivo”, disse.

A edil parabenizou a colega Nildma Ribeiro pela audiência sobre Políticas Públicas de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher, ocorrida ontem, 30. “Muitos temas importantes foram abordados, não só do legado deixado pelo Governo Participativo na Rede de Atenção à Defesa de Mulheres Vítimas de Violência, mas os desafios que ainda temos com essa política”, detalhou. Viviane ressaltou que ela e Nildma vão entregar um documento à Casa propondo intensificar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A edil lembrou que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking da violência contra a mulher feito pelo no Mapa da Violência.

Em sua fala, parabenizou a população que nessa sexta foi às ruas contra a PEC 287. “A população de Vitória da Conquista mais uma vez está nas ruas. Hoje eu fiquei muito feliz em saber que os profissionais de saúde também aderiram a essa paralisação. Com a união de todas as categorias, a união de todos os trabalhadores e trabalhadoras , com certeza nós vamos conseguir que o governo federal, esse governo ilegítimo de Michel Temer, vai com certeza recuar dessa proposta”, advertiu.

A vereadora alertou que é preciso estar atento às ações em nível federal. “Para que os retrocessos não cheguem também ao município de Vitória da Conquista. Nós precisamos nos manter vigilantes e participativos em todos os espaços que existem na sociedade para a gente combater toda forma de violação dos direitos históricos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras”, finalizou.