Gilmar Ferraz elogia atuação de colegas vereadores

Gilmar Ferraz

O vereador Gilmar Ferraz (PMDB) parabenizou os colegas que fizeram reivindicações locais. “Eles estão convivendo diariamente [com a população] e trazendo para nós, que somos vereadores, representantes do povo. Nos ajudam para que nós possamos também buscar as informações mais concretas e informar às secretarias competentes para resolução dos problemas existentes nas localidades”, falou.

Em sua fala, o edil ressaltou as falas dos representantes de Inhobim, Luciano Lemos e Paulino de Inhobim, que usaram a Tribuna para relatar as demandas daquela localidade. Ele ainda parabenizou Lúcia Rocha pela articulação junto à Prefeitura para a obra de paisagismo na Avenida Brumado, notícia anunciada nessa sessão pela vereadora. Ferraz sublinhou os esforços que os vereadores Lúcia, Kiribamba e Dudé empreendem pelo desenvolvimento do lado oeste da cidade. “Sabemos que em determinados momentos de outras administrações [o lado oeste] foi até discriminado por não ter concluído ali grandes obras iniciadas. Muitas das vezes investimentos altíssimos, muito mal feitos”, lamentou.

Gilmar ponderou que aquela região é quase outra cidade ante o crescimento que atingiu. Lembrou o trabalho do edil Jorge Bezerra em defesa do bairro Ibirapuera e conclamou os colegas a abraçarem o projeto da meia passagem para todos os estudantes, de autoria do vereador David Salomão.