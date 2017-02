Gilmar Ferraz: “Em poucos dias vemos resultados favoráveis para a cidade”

ASCOM CÂMARA

Gilmar Ferraz (PMDB)

Na sessão ordinária desta sexta-feira (17), o vereador Gilmar Ferraz (PMDB) fez um balanço positivo da atuação do novo legislativo e executivo municipal. Segundo o vereador, a nova gestão da prefeitura já está conseguindo dar uma resposta à população de Vitória da Conquista.

Para Gilmar Ferraz, tanto a gestão do executivo municipal, quanto o legislativo está dando uma resposta positiva para população. “ Em poucos dias que assumimos essa nova legislatura já vemos resultados favoráveis para a cidade. A nova gestão municipal está dando uma reposta para os cidadãos que tanto ansiavam em ver a prefeitura de cara nova, uma prefeitura aberta ao povo e uma Câmara que realmente viesse representar as nossas comunidades”, comentou.

O vereador comemorou em poder anunciar essa nova etapa política de Vitória da Conquista. “Anunciamos com alegria essa etapa, essa cara da política tão pedida, tão ansiada por todos. Quero parabenizar a todos, parabenizar por essa conexão direita e aberta com o gabinete do prefeito e dos secretários”.