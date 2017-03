Gilmar Ferraz lamenta o falecimento de figuras importantes da cidade

ASCOM CÂMARA

Gilmar Ferraz (PMDB)

O vereador Gilmar Ferraz (PMDB) usou o a tribuna da Câmara, na sessão ordinária desta sexta-feira(3), para lamentar o falecimento precoce de pessoas importantes em Vitória da Conquista, nesta última semana. Entre elas, dona Marisa Oliveira, esposa do presidente da Câmara, Hermínio Oliveira; a radialista Sara de Castro, e o comunicador e produtor cultural, Paulo Macena. Gilmar estendeu seus sentimentos a todos os familiares.

Para o vereador esse é um momento de muita tristeza para todos. “ A perda irreparável da esposa do nosso amigo e presidente desta Casa, Hermínio, nos entristeceu e deixou em luto. É Também um momento de luto para a cultura de Vitória da Conquista, nosso querido amigo Paulo Macena que tão prematuramente se foi e deixa essa lacuna na cultura do nosso município. Também pela nossa querida amiga e comunicadora, do domínio dos microfones das rádios e televisão, Sara de Castro, que também deixa uma lacuna muito grande da Comunicação”, lamentou.

Após sua fala de pesar pelos falecimentos, Gilmar destacou ainda as indicações que seu mandato vem fazendo às diversas secretarias do município, e solicitou ao vereador Luís Carlos Dudé, líder do prefeito na Câmara, que pedisse ao Executivo mais atenção às indicações dos vereadores. O vereador afirma que até o momento ainda não está tendo uma resposta satisfatória em relação aos serviços prestados no município. “ Por isso pedimos ao senhor prefeito que faça uma solicitação aos secretários para que eles escutem os clamores dessa Casa. Somos os interlocutores do povo sofrido, principalmente da zona rural e dos bairros periféricos do nosso município”, ressaltou.