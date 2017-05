Gilmar intermedia negociação entre Herzem e servidores

Gilmar Ferraz (PMDB)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa quarta, 24, o vereador Gilmar Ferraz (PMDB) disse está retomada a negociação entre a gestão Herzem Gusmão e os servidores municipais. “Nós conhecemos a dor dos pais de família que dependem de seu salário para sobreviver. Nós, que militamos no movimento sindical há mais de 30 anos, sabemos das dificuldades para uma rodada de negociação: é sempre alguém querendo alguma coisa e outros sem querer dar nada”, falou.

O parlamentar ressaltou que o trabalhador evoluiu. “Está atento a todos os momentos das administrações e os trabalhadores estão organizados. Nós sentimos a força dos trabalhadores”, detalhou. O edil ponderou: “Por outro lado, nós vemos também a dor daqueles que dependem dos serviços essenciais do município para desenvolver os seus exames, os professores, os alunos que dependem do servidor. E nós sabemos que o servidor público nesse país é muito desvalorizado. E quando chega um momento desse, em que fecham as portas da negociação, nós temos que encontrar a saída”.

Em seu pronunciamento, Gilmar disse que auxiliou o prefeito a enxergar uma janela. “O prefeito, sensível às nossas reivindicações, sensível também ao movimento sindical, que representa os trabalhadores, ele está reabrindo o diálogo”, explicou. Prefeito e servidores se reuniram na manhã de hoje, na Prefeitura. “Nós queremos que todos vocês acompanhem essa negociação que será uma negociação transparente”, falou.

Gilmar sublinhou que os 21 edis estão sensíveis às reivindicações dos servidores. “Será dado aquilo que for possível. O canal de negociação está aberto”, falou. O vereador pediu a participação de todos e destacou que a reunião é com o prefeito. “Ele é prefeito do município de Vitória da Conquista. Ele não é prefeito de secretário, não é prefeito de coordenador. Se existe algum irresponsável terá que ser banido da administração pública”, sentenciou.