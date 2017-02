Gilmar quer instalação de eliminadores de ar nas tubulações

Gilmar Ferraz (PMDB)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta quarta-feira, 15, o vereador Gilmar Ferraz (PMDB) defendeu o Projeto de Lei Nº 15/2017, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações de água do município.

De acordo com o parlamentar, o PL visa evitar que a população pague pelo ar que passa pela tubulação, quando teria de pagar apenas pela água. “Esse projeto é de alcance social muito grande, e, para toda a nossa população”, defendeu ele.

Mudança de postura – Falando sobre a mudança de postura dos vereadores da Bancada de Oposição, Gilmar Ferraz disse que durante os 20 anos de poder do PT, os vereadores da base aliada defendiam o aumento no valor da passagem do transporte coletivo urbano e agora, na oposição se dizem contrários e convocam a população a ir para às ruas. “É interessante como o discurso é fácil de fazer quando se está na oposição. Hoje estão na oposição defendendo que as empresas quebrem e não dê o aumento na passagem de ônibus”, disse o vereador.