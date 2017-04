Golpistas usam novas táticas com cartão de crédito

GOLPE FÁCIL DE CAIR – VEJA QUE ELES NÃO PEDEM A SUA SENHA

LEIA, POIS É MUITO BEM FEITO.

Você recebe uma chamada e a pessoa diz:

- Estamos ligando do Departamento de Segurança do Cartão tal.

Meu nome é ‘Fulano’ e meu número de identificação funcional é ‘tal’ …

- O Sr. comprou ‘tal coisa (qualquer coisa bem estranha, como um ‘dispositivo Anti-Telemarketing) no valor de R$ 497,99, de uma empresa em Porto Alegre?

É óbvio que você responde que não, ao que se segue:

- ‘Provavelmente, seu cartão foi clonado e estamos telefonando para verificar. Se isto for confirmado, estaremos emitindo um crédito ao seu favor. Antes de processar o crédito , gostaríamos de confirmar alguns dados: o seu endereço é tal?’ (Isto pode ser encontrado facilmente das listas telefônicas via Internet).

Após responder “sim”, o golpista continua …

- ‘Qualquer pergunta que o Sr. tenha, deverá chamar o número 0-800 que se encontra na parte traseira de seu cartão e falar com nosso Departamento de Segurança.

- Por favor, anote o seguinte número de protocolo ‘…

O bandido lhe dá então um número de 6 dígitos e pede:

- O Sr. poderia lê-lo para confirmar?

Aqui vem a parte mais importante da fraude.

Ele diz então:

- Desculpe, mas temos que nos certificar de que o Sr. está de posse de seu cartão.

Por favor, pegue seu cartão e leia para mim o seu número.

Feito isto, ele continua:

- Correto. Agora vire o seu cartão e leia, por favor,

os 3 últimos números (ou 4 dependendo do cartão)’.

Estes são os seus ‘Números de Segurança (Pin Number), que você usa para fazer compras via Internet, para provar que está com o cartão!

Depois que você informa os referidos números, ele diz:

- Correto! Entenda que era necessário verificar que o seu cartão não estava perdido nem tinha sido roubado, e que o Sr. estava com ele em seu poder.

Isso confirma que o seu cartão foi mesmo clonado, infelizmente..

- O Sr. teria alguma outra pergunta?

Depois que você diz que não, o ladrão agradece e desliga.

Provavelmente, em menos de 10 minutos, uma compra via internet será lançada no seu cartão, e muitas outras, caso você não perceba a fraude até a chegada do extrato.

É quase inútil fazer denuncias à polícia.

Até nos USA é difícil o rastreamento destas ligações.

Caso receba este tipo de ligação, você pode falar para o bandido desligar que você mesmo fará a ligação para o 0800 da sua operadora.

Mas, mesmo que você desligue, fica claro que a melhor maneira é estar alerta e comunicar a todo o mundo sobre a existência de mais este golpe.

Assim sendo, por favor, passe isto a todos seus amigos.

A informação é a nossa proteção!

Não deixe que seus amigos e familiares sejam pegos por estelionatários!!!!