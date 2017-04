Governo inaugura Centro de Economia Solidária em Conquista

Nesta sexta-feira (7), o Governo do Estado inaugura oficialmente o Centro de Economia Solidária (Cesol) – Sudoeste Baiano, na cidade de Vitória da Conquista. A solenidade acontece às 14h30, na sede do equipamento, na Rua Santos do Dumont, nº 131 – São Vicente.

Funcionando desde o final do ano passado, o Cesol, em dois anos, vai apoiar 120 empreendimentos solidários de 25 municípios da região. No Centro Público, vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), são oferecidos aos empreendimentos estudo de viabilidade econômica, assistência técnica gerencial, orientação de acesso ao crédito, assistência técnica em comercialização e marketing, capacitação em áreas afins e assessoria para organização de feiras e exposições.

Território Sudoeste ganha Centro de Economia Solidária

Empreendimentos da economia popular e solidária do território sudoeste e Itapetinga ganham um Centro de Economia Solidária (CESOL), sediado na cidade de Vitória da Conquista. O equipamento, que vem desenvolvendo atividades de planejamento desde o ano passado, se prepara para inauguração de sua sede e de um Espaço Solidário para capacitação e comercialização de produtos da economia solidária. O projeto desenvolve ações de fomento a quem trabalha com a economia solidária, capacitando as pessoas, ajudando-as a melhorar seus produtos, terem mais competitividade. Isso gera renda, mobiliza a economia.

O CESOL tem como objetivo prestar serviços de assessoria para os empreendimentos da economia popular e solidária nos 24 municípios do território do sudoeste baiano e Itapetinga. A iniciativa propõe assessorar empreendimentos de economia popular solidária, auxiliando-os a desenvolverem melhor suas atividades. O CESOL Sudoeste vai prestar diversos serviços como elaboração de rótulos e assessoria na comunicação e divulgação, na regulamentação sanitária e na organização do espaço produtivo, elaboração de projetos, auxílio jurídica e legalização do empreendedorismo entre outros.

A gestão operacional do centro é feita pelo Instituto Oficina da Cidadania (IOC), organização social selecionada para implantar CESOL. O equipamento integra as ações do programa Vida Melhor do Governo da Bahia, executado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Superintendência de Economia Solidária.

Os CESOL’s são instrumentos voltados para a consolidação de política públicas transversais para a economia solidária na Bahia. Converge diversas ações de formação, assistência técnica, divulgação, comercialização, crédito, expressão cultural e articulação social e política do movimento de economia solidária.

São os seguintes os municípios beneficiados pelo CESOL Sudoeste Baiano e Itapetinga: Vitória da Conquista, Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e Itapetinga.