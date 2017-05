Governo liberou mais de 1000 alvarás em menos de 5 meses

Números foram anunciados ao Conselho Consultivo durante reunião

Com o objetivo de avaliar e discutir as formas de continuar otimizando o processo de liberação de alvarás no município, a Administração Municipal se reuniu com membros do Conselho Consultivo na tarde desta quarta-feira, 24. Desde o início da gestão do Governo Mais Perto de Você, já foram emitidos 1097 documentos. Para se ter uma ideia da velocidade em que os processos vêm sendo agilizados, foram 150 alvarás liberados apenas nos primeiros 15 dias de governo.

O prefeito Herzem Gusmão revela que já vem recebendo demandas nesse sentido antes mesmo de assumir a Prefeitura. “Nós estamos trabalhando com dedicação para resolver esse problema”, afirma. De acordo com o gestor, estão sendo analisadas possibilidades de novas parcerias para tornar ainda mais céleres esses processos.

Além disso, o prefeito destaca a importância de abrir essa discussão ao Conselho Consultivo: “Quando a gente traz a cidade, a sociedade, para mesa e os debates, surgem ideias extraordinárias. A cidade fica mais alegre, motivada, e esse envolvimento é muito importante para manter sempre as discussões de temas relevantes para a nossa terra.”

O Conselho Consultivo é formado por membros dos segmentos empresariais da cidade. A ideia é entender a dinâmica da cidade, ouvir as principais demandas da sociedade e levá-las ao Governo Municipal, disponibilizando conselhos e buscando soluções. “O objetivo é fazer com que a nossa cidade cresça, evolua, e que o empresário se sinta confortável em empreender”, explica o presidente Onildo Oliveira Filho.

Sobre a celeridade no processo de liberação de alvarás, o presidente do Conselho é otimista. “Já tivemos três reuniões nesse sentido, e hoje estamos reunidos com os secretários envolvidos, com o objetivo de desburocratizar, para que a coisa funcione a contento. Já vem dando certo, já melhorou bastante”, avalia.

Também participaram do encontro o secretário municipal de Transparência, Diêgo Gomes; o secretário de Serviços Públicos, Esmeraldino Correia; o secretário de Infraestrutura, José Antônio Vieira; a secretária de Meio Ambiente, Luzia de Oliveira; o chefe do Gabinete Civil, Marcos Ferreira; e a secretária de Finanças, Marivone Ribeiro.