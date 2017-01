Na manhã desta segunda-feira, 9, o Governo Municipal recebeu dirigentes do Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista (Simmp). A visita de cortesia teve o intuito de promover o primeiro contato entre as instâncias e iniciar o diálogo. Estiveram presentes o secretário municipal de Administração, Paulo Williams, o coordenador de Recursos Humanos, Gildásio Dantas, a gerente de Pessoas, Gilza Marques e o gerente de Cargos e Salários, Fabrício Alves.

Na ocasião, o secretário Paulo Williams relatou um pouco da sua história de vida, além da trajetória acadêmica e profissional. Para ele, a aproximação é importante para a construção desse relacionamento. “É para que vocês saibam que estão lidando com alguém que terá responsabilidade e respeito com as suas demandas”, explicou.

De antemão, as dirigentes do Simmp expuseram as principais demandas que a categoria vem defendendo ao longo dos últimos anos e, até então, não atendidas. Elas se referem ao desconto sindical em folha para os monitores, ao plano de carreira dos profissionais da educação e ao cumprimento integral da Lei do Piso Salarial dos Professores. Uma pauta oficial será apresentada após o término das férias coletivas da categoria, quando deve ser realizada uma assembleia para formalizar as discussões das demandas.

O secretário de Administração mostrou total disposição em receber a pauta do Simmp. “Vamos analisar todos os pedidos que chegarem com muito carinho. O governo não tem motivo para colocar dificuldade nessa relação”, afirmou Paulo Williams.

Em contrapartida, o secretário também falou sobre medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal para contenção de gastos com folhas de pagamento, o que inclui um recadastramento dos servidores para análise de casos de horas extras, gratificações, cessão de funcionários para outros órgãos e desvios de função. Além disso, o gestor também anunciou o investimento em capacitação para os profissionais da educação.

A dirigente do Simmp, Arlete Doria, demonstrou compreensão da categoria quanto à dificuldade enfrentada pelo governo neste início de gestão, mas acredita que encontrará espaço para defender os interesses da categoria. “Nesse primeiro momento, a gente conseguiu perceber uma transparência muito grande no trato do poder público. A gente entende a necessidade da manutenção desse trato, com respeito, atenção e responsabilidade acima de tudo. E acreditamos que, dentro da categoria, nós possamos abrir um diálogo para alcançar os nossos objetivos”, avaliou.

O secretário Paulo Williams destacou ainda a importância de alinhar as relações institucionais neste momento de mudança. “A conversa com o Simmp nesse momento foi de cordialidade, para que, a partir daqui, a gente possa ir preparando o terreno para melhores negociações. As ações e os interesses do governo Herzem são de atender bem os servidores municipais, em todos os seus segmentos. Pretendemos que, a partir daqui, isso seja estabelecido em um alto nível de compromisso e de responsabilidade das partes”, concluiu.