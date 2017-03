Governo Municipal parabeniza Primeira Igreja Batista

Esse fim de semana foi marcado por cultos em celebração aos 117 anos de existência da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. As atividades, que aconteceram no próprio templo batista, entre os dias 3 e 5 de março, foram prestigiadas por dezenas de fiéis e visitantes de outras igrejas.

Na programação, apresentações de grupos musicais e corais da Primeira Igreja, além da pregação do pastor Robson Marcelo, de Goiânia.

“Esses 117 anos foram comemorados dentro daquele princípio da palavra de Deus: celebrai com júbilos os feitos do senhor”, enfatizou o pastor José Infante Júnior numa referência ao sentimento de gratidão que tomou a comunidade da igreja nesse momento.

O pastor que está à frente da Primeira Igreja desde 1984, sendo que nos primeiros dezesseis anos ele realizou o trabalho ao lado do pastor Gérson Rocha, chamou a atenção para o fato da história da igreja se misturar com a da cidade. “Nossa igreja é palco de pesquisas nesse sentido. Isso é glorioso!”, celebrou.

Opinião compartilhada pelo prefeito Herzem Gusmão, que acompanhou o culto realizado na manhã do domingo, 5. “Os 117 anos da Primeira Igreja Batista é um marco histórico, um dos mais relevantes de Vitória da Conquista”, afirmou.

Herzem lembrou ainda que a história da igreja também se confunde com a da família Gusmão. A Primeira Igreja Batista foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1900 pelo conquistense Tertuliano da Silva Gusmão, na Fazenda Felícia, em uma casa de adobe, por ele construída, em frente à sua residência. “Ele foi quem primeiro trouxe uma bíblia evangélica para a cidade”, contou o prefeito.

Além disso, no domingo, a mãe do prefeito, Zilda Gusmão, foi homenageada por ser o membro mais antigo da Primeira Igreja ao lado da tia do gestor, Lídia Malta e a esposa Luci Freire Gusmão. São mais de 70 anos, acompanhando e participando dos trabalhos desenvolvidos pela igreja. Diga-se de passagem, um dos momentos marcantes foi o registro do aluno nº 53, da Escola Bíblica Dominical da igreja, o então jovem Herzem Gusmão Pereira…

Atualmente, a Primeira Igreja Batista Bíblica possui 935 membros e mais de 30 missionários militando em vários estados do Brasil e mundo afora, realizando trabalhos de evangelização e pregação.