Governo reforça assistência à saúde: entrega 48 ambulâncias

Os 48 primeiros municípios baianos contemplados com ambulâncias básicas, adquiridas por intermédio de emendas parlamentares, receberam os veículos na manhã desta quarta-feira (11). A entrega foi feita pelo governador Rui Costa durante cerimônia realizada no Salão de Atos, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Cada veículo tem o valor de R$ 79,2 mil e está equipado com oxigênio e ar condicionado.

“Estamos fazendo entregas de equipamentos importantes para cuidar da saúde. Nós vamos fazer, até o mês de março, a entrega de 284 ambulâncias compradas por meio de emendas dos deputados estaduais. Em fevereiro, faremos a entrega de mais um lote e, em março, finalizamos o compromisso das emenda parlamentares”, afirmou Rui.

Prefeito de Macarani, Miller Ferraz, diz que o hospital regional mais próximo está localiado a 45 quilômetros, em Itapetinga (centro sul), e o hospital de referência mais próximo fica em Vitória da Conquista (sudoeste), a 148 quilômetros. “Nossa frota não está em condições de transitar. Então, esta ambulância agora representa 100% da nossa frota, e isso vai significar conforto para os nossos pacientes”.

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), também foi contemplado. “Com a ambulância nós podemos fazer a interligação entre a UPA, em Itinga, e os pronto-atendimentos em Areia Branca e no Centro. Por causa da crise e da forma como encontramos a prefeitura nesta transição, qualquer investimento está muito difícil. Com a entrega desta ambulância e com a viatura que recebemos ontem, nós já vamos economizar e poder investir estes recursos em outras ações importantes para a população”, afirmou a prefeita Moema Gramacho.

Regionalização

Segundo Rui, as ambulâncias são fundamentais para a estratégia de regionalização da saúde. “Os veículos vão transportar os pacientes para os hospitais municipais, as mulheres para as maternidades, e também fazer a transferência para os hospitais regionais, dando mais conforto e segurança para quem precisa”. Ele destacou ainda que muitas prefeituras têm hospital municipal, mas o Governo pretende que alguns hospitais que não são estaduais sejam regionalizados dentro deste conceito de consórcio. “Fizemos isso com o de Teixeira de Freitas [extremo sul], queremos fazer com o de Brumado [centro sul], que tem 100 leitos e onde vamos implantar 20 leitos de UTI , reduzindo a lotação no hospital de Conquista”.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, informou que o Governo do Estado está desenvolvendo o programa de regionalização ‘Saúde mais perto de você’ “para que tenhamos hospitais regionais fortalecidos, oferecendo resolutividade sem que o paciente precise se deslocar centenas de quilômetros para ser tratado”. A Bahia aplicou cerca de R$ 5 bilhões em obras, serviços e recursos humanos na área da saúde em 2016. Para isso, o governo baiano investiu na qualificação da gestão e, em dois anos, abriu aproximadamente 500 leitos em todo o estado.

A partir de 2017, serão investidos mais US$ 285 milhões no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia. Esse montante será investido, simultaneamente, na estruturação do Sistema de Atenção Integral de Saúde para superar vazios assistenciais em áreas prioritárias, no fortalecimento da regulação para a assistência à saúde, garantindo o acesso adequado dos usuários do SUS, na RMS, e no fortalecimento institucional da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), consolidando seu papel de coordenador geral do Sistema Estadual de Saúde.

Fotos: Camila Souza/GOVBA