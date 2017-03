Gripe Influenza: vacinas na Bahia a partir de 17 de abril

Texto: Ascom PMVC – Imagem ilustrativa

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza vai ser realizada em toda a Bahia a partir do dia 17 de Abril. O inicio da campanha no restante do país, é dia 10 de Abril.

A alteração da data no Estado se deve ao fato de que, nesta primeira remessa da vacina, o Ministério da Saúde priorizou as regiões de difícil acesso. “Essas regiões vão receber essas primeiras doses, como na Amazônia, regiões de floresta fechada, por isso esta mudança”, afirmou a coordenadora de imunização, Ana Maria Viana Ferraz. “Por isso queremos tranquilizar a população, pois a vacinação aqui no município, bem como em toda a Bahia, vai acontecer normalmente, apenas com essa mudança de data”.

Portanto, o início da campanha em Vitória da Conquista não vai obedecer ao calendário nacional, sendo realizada normalmente a partir do dia 17 de Abril. O dia “D” da Campanha acontece no dia 06 de Maio.

O público-alvo da vacinação contra gripe são os idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas com relatório médico, transplantados, gestantes, mulheres no período de 45 dias após o parto, crianças entre seis meses e cinco anos de idade, indígenas, pessoas privadas de liberdade e os profissionais de saúde.