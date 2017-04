Hemoba convida população para doar sangue

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia (Hemoba) de Vitória da Conquista possui a preocupação constante de manter seguro o estoque de seu banco de sangue. Atualmente, a unidade está com déficit de doadores e precisando com urgência de repor seus estoques.

Para doar, devem ser atendidos alguns pré-requisitos. Estar em bom estado de saúde, apresentar peso a partir de 50 quilos e estar bem alimentado são algumas das condições para o doador.

Além disso, é preciso se enquadrar na faixa etária de 16 a 69 anos, sendo que, para os menores de idade, é necessário ainda apresentar autorização dos pais. Outras recomendações para o dia da doação são: evitar comidas gordurosas nas últimas quatro horas, ter dormido no mínimo seis horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e não ter fumado por pelo menos duas horas.

Doar sangue custa apenas um pequeno intervalo de tempo para o doador, mas pode significar a vida para quem é beneficiado. Nessa manhã, um grupo de pessoas compareceu ao Hemoba para doar. “Todos os anos, durante o mês de agosto nós, da Associação de Revendedores de Produtos Agropecuários do Sudoeste, realizamos atividades de cunho social, e hoje estamos aqui doando sangue juntamente com voluntários para ajudar a quem precisa”, afirmou a doadora Gleisse Cruz.

O procedimento é rápido, simples e seguro. O material utilizado para a coleta é inteiramente descartável, não deixando margem para riscos de contaminação do doador. Além disso, nas 24 horas seguintes à doação, o organismo repõe o volume de sangue doado.

Os interessados em fazer a doação devem comparecer à Hemoba, localizada no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), na Avenida Filipinas, s/n°, bairro Jardim Guanabara. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h, funciona também no turno vespertino nas segundas e terças de 13h30 às 15h30. É preciso apresentar documento original com foto.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (77) 3427-4501.