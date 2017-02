Bancos das 10:30 às 15:30 na segunda-feira

Relógios deverão ser atrasados à meia noite do domingo, 19.

O horário de verão termina neste domingo, 19, a partir da 0h, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A medida, em vigor desde outubro, visa proporcionar uma economia de energia para o País, com um menor consumo no horário de pico (das 18h às 21h), pelo maior aproveitamento da luminosidade natural.

Com isso, o uso de energia gerada por termelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931.

A previsão do governo é de que o Horário de Verão deste ano resulte em uma economia de R$ 147,5 milhões, por causa da redução do uso de energia de termelétricas. Na edição anterior (2015/2016), a adoção do horário possibilitou uma economia de R$ 162 milhões.

Em todo o Nordeste que não aderiu ao horário brasileiro de verão, as emissoras de rádio e televisão que operam em rede nacional voltam aos seus horários habituais. Os bancos voltam a abrir suas portas ao público às 10:30 fechando as 15:30.

Fonte: Portal Brasil, com informações da Agência Brasil