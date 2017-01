Ingressos à venda para ECPP x Bahia de Feira

Já começaram a ser vendidos os ingressos para a partida ente ECPP e Bahia de Feira, que marca a estréia do alviverde no Baianão 2017. O torcedor pode antecipar e garantir sua presença no Lomantão no próximo domingo, às 16 horas, adquirindo a entrada nos seguintes locais:

Falcão Calçados – Av. Lauro de Freitas Farmácia Ultra Econômica – Olívia Flores Tommacon Material de Construção – Morada dos Pássaros Supernatural Sport Nutrition – Av. Siqueira Campos A arquibancada custará R$ 20 e a meia entrada só será disponibilizada no dia da partida, na bilheteria do estádio.