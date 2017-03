Ingressos à venda para ECPP X Bahia no domingo

Ainda restam alguns ingressos promocionais para a partida entre o ECPP x Bahia, que acontece no próximo domingo, 05, às 16 horas. Os ingressos promocionais estão no valor de R$30,00, que serão comercializados até sexta-feira 03/03.

A partir do sábado 04, o ingresso custará R$40,00 e a meia entrada R$ 20,00.

Pontos de Venda

• Falcão Calçados (Lauro de Freitas)

•Farmácia Ultra Econômica (Olívia Flores)

•Comercial Tommacon ( Morada dos Pássaros)

• Supernatural Sport Nutrition ( Av. Siqueira Campos).

Tatu de volta ao Vitória da Conquista

O atacante Tatu, que estava treinando junto com o elenco do ECPP enquanto se recuperava de contusão, rescindiu contrato om o Salgueiro/PE e assinou com o alviverde para o Campeonato Baiano.