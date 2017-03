Ingressos em promoção para ECPP x Flamengo domingo

A diretoria do Vitória da Conquista decidiu baixar o preço dos ingressos para a partida contra o Flamengo de Guanambi, que acontece neste domingo, 02, às 16 horas no Lomantão. O objetivo da promoção, segundo o presidente Ederlane Amorim, “é contar com a presença em massa do torcedor para apoiar nesta partida, que é decisiva para nossas pretensões na temporada”.