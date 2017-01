Ingressos para ECPP x Coritiba começam a ser vendidos

A diretoria do ECPP Vitória da Conquista acaba de disponibilizar o primeiro lote de ingressos para a partida entre ECPP x Coritiba pela Copa do Brasil 2017. O ingresso custa R$ 30,00 arquibancada. Mas, o torcedor que adquirir a entrada até o dia 06 de fevereiro paga R$ 20,00 no valor da arquibancada.

Os locais de venda, a partir de amanhã, 17/1, serão: Falcão Calçados na Lauro de Freitas; Farmácia Ultra Econômica na Olívia Flores; Super Natural na Siqueira Campos e Tomacon Material de Construções na Morada dos Pássaros.

A meia entrada será vendida apenas no dia da partida nas bilheterias do estádio e vai custar R$ 15,00.