Inscrições abertas para cursos de capacitação de gestores educacionais

Estão abertas as inscrições para o segundo período de 2017 dos cursos de capacitação a distância do programa Formação pela Escola. As aulas são voltadas para gestores e técnicos educacionais das redes públicas de ensino, conselheiros de controle social e cidadãos interessados em conhecer as ações e programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Candidatos devem procurar a coordenação do programa de seu estado para saber sobre a disponibilidade do curso. A relação de coordenações e a ficha de inscrição estão disponíveis no portal do FNDE.

A capacitação, realizada por meio da plataforma de educação a distância Moodle, deve ser concluída em até 45 dias. Tutores estão disponíveis para auxiliar e solucionar dúvidas dos alunos.

A capacitação está prevista para março e abril e busca aperfeiçoar a gestão e fortalecer o controle social sobre os recursos destinados à educação. São oferecidos nove cursos:

Competências básicas

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)

Programas de transporte escolar

Programas do livro

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)

Controle social para conselheiros

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) e

Censo escolar da educação básica – Sistema Educacenso.

Segundo o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro, muitos problemas que escolas e municípios enfrentam são justamente porque gestores desconhecem ou têm pouca intimidade com as ferramentas que o FNDE disponibiliza.

Fonte: Portal Brasil, com informações do MEC