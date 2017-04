Inscrições para oficinas de Planejamento Estratégico

Em comemoração à Semana do Empreendedor, a Secretaria de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico – SEMTRE, vai realizar oficinas gratuitas voltadas para micro empreendedores individuais, ou futuros empreendedores, nos dias 2 e 3 de maio.

Na terça-feira, 2, primeiro dia de curso, das 14h às 17h, será ministrada a oficina de Planejamento Estratégico. Na quarta-feira, 3, no mesmo horário, os inscritos vão participar da oficina de Modelo de Negócios. Os cursos fazem parte do projeto sala do empreendedor e OFCAP.

Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 28, na sala do empreendedor, na própria Secretaria. É necessário levar documento de identificação. A Semtre está localizada na Av. Brumado, s/n, próximo ao Mercado Municipal, no bairro Brasil.