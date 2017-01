Instituto Anísio Teixeira: curso de aperfeiçoamento em tecnologias para educadores

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT), abre nesta sexta-feira (06) as inscrições para cerca de 2 mil vagas na segunda edição do Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais (Cate). A formação será destinada aos professores e coordenadores pedagógicos que não realizaram a primeira edição do curso. As inscrições devem ser feitas até 23 de janeiro, no

De acordo com o diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira, Severiano Alves, “a formação tem como objetivo fortalecer a qualidade do ensino na rede pública, com o aperfeiçoamento da atuação de professores e coordenadores pedagógicos para o uso das tecnologias educacionais”. A diretora de Educação a Distância e Tecnologias educacionais, Kátia Ramos, explica que todo o curso será realizado utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem do Instituto. “Como o curso será a distância, faremos uso de uma estrutura tecnológica que permitira aos cursistas o contato com as nossas mídias e tecnologias educacionais desde o momento da inscrição”, afirmou.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destaca que esta é mais uma importante iniciativa do governo da Bahia de valorização dos profissionais da educação. “Esta formação dos professores e coordenadores pedagógicos reflete diretamente na melhoria da qualidade da educação. Além disso, com este curso, estamos buscando inserir cada vez mais a Inovação e a Tecnologia no processo de ensino e aprendizagem”, disse.

Para participar da segunda edição do Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologia Educacional é preciso ser servidor ocupante de cargo permanente de professor ou coordenador pedagógico e, ter concluído ou vier a concluir, com aprovação, o estágio probatório entre o dia 01/01/2014 a 31/12/2015, conforme disposto no artigo 8º da Lei 13.185/2014. Também é preciso estar em efetivo exercício no âmbito da Secretaria da Educação, ou legalmente afastado para exercício de mandato eletivo em entidade sindical. O educador deverá realizar a sua inscrição exclusivamente via Internet, no período de 06 a 23 de janeiro 2017.