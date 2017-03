Instituto MRV abre seleção de projetos sociais na Bahia

INSTITUTO MRV ABRE SELECÃO PARA PROJETOS SOCIAIS EM CINCO CIDADES BAIANAS

Na Bahia, poderão ser inscritos projetos sociais dos municípios de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Lauro de Freitas

O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos fundado pela MRV Engenharia, promove de 06 a 22 de março a segunda Chamada Pública para o patrocínio de projetos sociais na área da educação, com foco em esporte, meio ambiente e cultura. Este ano o Instituto usa o mote “Educar para Transformar”, uma vez que todos os projetos apoiados pela instituição devem ter como foco a educação.

Na Bahia, poderão se inscrever projetos sociais das cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Lauro de Freitas.

Para a MRV Engenharia, investir em responsabilidade social é tão importante quanto garantir o sonho da casa própria para milhares de brasileiros, e é por esse motivo que o Instituto MRV está convidando instituições sem fins lucrativos e pessoas físicas a partir de 18 anos das 144 cidades onde a companhia tem empreendimentos a apresentar proposta de projeto social para concorrer ao patrocínio de R$ 70 mil.

As inscrições podem ser realizadas entre as 8 horas do dia 06 e às 18 horas do dia 22 de março, por meio de um formulário disponível no site da instituição:www.institutomrv.com.br. O processo de aprovação dos projetos passará por uma Comissão Avaliadora e serão levados em consideração critérios como:

* Alinhamento do projeto com a realidade da comunidade e áreas de atuação do Programa

* Viabilidade técnica e financeira do projeto

* Compatibilidade de cronograma do projeto com duração do Programa

* Motivação

* Potencial inovador do projeto

Os projetos selecionados serão disponibilizados para votação popular através do site do Instituto. A votação ocorrerá entre os dias 01 e 07 de maio e no dia 9 de maio, o Instituto MRV divulgará os quatro projetos mais votados pelo público que receberão cada um a quantia de R$ 70 mil.

Os responsáveis pelos projetos selecionados passarão por um treinamento na sede da MRV Engenharia, em Belo Horizonte, que vai capacitá-los para desenvolver o projeto contemplado. No ano passado, os projetos que receberam o apoio do Instituto MRV foram:

O “Projeto Viver Basquete”, com a atuação em Nova Lima, investiu o valor recebido no ensino de esporte a crianças e jovens, oferecendo uma alternativa saudável contra a violência, possibilitando novas perspectivas para essas pessoas. As atividades conseguiram impactar diretamente 75 crianças e adolescentes.

Já o “Aprendizagem Criativa” trabalhou com oficinas para aproximação de ciência e artes, por meio do desenvolvimento de projetos coletivos em bibliotecas, museus e parques da cidade de São Paulo. Foram realizados 14 oficinas em três escolas impactando 5.010 educandos.

O Projeto “Oportunidade para Brilhar” atua em Nova Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e contribui para a proteção de direitos das crianças e adolescentes expostas a vulnerabilidade social, por meio de atividades esportivas, realizadas fora do turno escolar. As ações impactaram diretamente 1.067 pessoas, envolvidas em atividades como tae-kwon-do, futsal e basquete.

O “Coração da Terra”, com sede em Belo Horizonte, trabalhou com educação ambiental, oferecendo oficinas sobre a conscientização ambiental, técnicas de utilização da terra como pigmento para o desenvolvimento e oficina de compostagem. O projeto conseguiu impactar 120 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos.

Sobre o Instituto MRV

Fundado em 2014, o Instituto MRV é responsável pelo gerenciamento de projetos voltados para a educação e preservação ambiental em todo o Brasil. A instituição atua investindo em projetos e parcerias que podem auxiliar as comunidades onde atua, além de incentivar o voluntariado dos mais de 25 mil colaboradores da MRV Engenharia.