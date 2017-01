Instituto MRV entrega kits de material escolar para filhos de funcionários

Serão fornecidos 3328 kits de material escolar, por meio do projeto “Seu filho, nosso futuro”

Os pais que têm filhos que estudam sabem o quanto a lista de material escolar pesa no bolso. A previsão é que os itens fiquem 10% mais caros em 2017, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (Abfiae). Mas, para os colaboradores da MRV Engenharia, os gastos do início de ano serão menores. O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos fundada pela MRV Engenharia, por meio do projeto “Seu filho, nosso futuro”, fornecerá 3328 kits de material escolar para os filhos de todos os funcionários da construtora. Na Bahia, 130 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 14 anos, serão beneficiados com a ação.

“Sabemos que no início do ano as famílias têm vários gastos. O material escolar representa um investimento alto para os colaboradores, a ação contribuirá para aliviar o orçamento doméstico, além de ir ao encontro da missão do Instituto MRV de promover a transformação social do nosso país por meio da educação. O kit é mais um incentivo para fomentar o acesso à escola”, destacou Raphael Lafetá, diretor do Instituto MRV.

Cada kit é composto por mochila escolar, estojo com zíper, régua, lápis preto, e borracha. Os alunos de 6 a 10 anos ainda receberão seis cadernos brochura 96 folhas, tesoura, cola e lápis de cor 12 cores. Já os filhos dos colaboradores de 11 a 14 também terão no kit seis cadernos espiral 96 folhas e canetas esferográficas azul, preta e vermelha.