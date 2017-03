“Inteligência Emocional”: Ciclo de Palestras do Comerciário

Dia 21 de março, temos um encontro marcado em mais uma palestra do Ciclo de Palestras dos Comerciários. Esse mês o tema será “Inteligência Emocional”, e será ministrado pela instrutora do Senac, Adriana Galvão.

“Abordarei de forma reflexiva sobre a necessidade de criar habilidades na Gestão da Inteligência Emocional na sociedade contemporânea. Realizando exercícios curtos e eficazes para esse desenvolvimento, além de mostrar várias situações nas áreas pessoais e profissionais que possibilitam a mudança da forma de se expressar para evitar conflitos”, disse Adriana sobre como será a abordagem do tema.

A palestra acontecerá na sede do Sindicato dos Comerciários, às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.ocomerciario.com.br. Vale ressaltar que ao final os participantes ainda recebem certificado.